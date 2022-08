Arbeitsmarkt Ifo: Unternehmen stellen trotz drohender Rezession weiter ein

In der Industrie ist das Beschäftigungsbarometer allerdings bereits das dritte Mal in Folge gefallen. „Es besteht nur noch eine leicht positive Einstellungsbereitschaft“, so die Ifo-Forscher. Im Dienstleistungssektor erholte sich der Indikator von dem starken Rückgang im Juli dagegen etwas: Während die IT-Branche ständig neue Mitarbeiter sucht, möchte das Gastgewerbe vorerst die Mitarbeiterzahl gleich halten.