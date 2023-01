Arbeitsmarkt: Ifo: Unternehmen wollen wegen schwindender Rezessionssorgen mehr einstellen

Am Arbeitsmarkt wird ein anhaltender Aufschwung erwartet. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte am Jahresende mit rund 45,7 Millionen ein Rekordhoch. „Dieser Trend des Beschäftigungsaufbaus dürfte auch in diesem Jahr anhalten“, heißt es im Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung. „Der Arbeitskräftebedarf ist in vielen Bereichen trotz der konjunkturellen Abkühlung hoch.“