Arbeitsmarkt in der Krise „Die Gefahr des Missbrauchs steigt selbstverständlich“

Auf dem Arbeitsmarkt wiederholt sich Geschichte – noch dazu heftiger als jemals zuvor in Nachkriegszeiten. Die jüngsten von der Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeldeten Zahlen gab es in der Bundesrepublik noch nie: 718.000 Betriebe haben in Deutschland mittlerweile Kurzarbeit angemeldet, fast jeder dritte Betrieb des Landes also. Nach Schätzungen der Hans Böckler Stiftung sind bereits rund vier Millionen Arbeitnehmer betroffen. Allein in der Metall- und Elektrobranche, so schätzt der Branchenbundesverband, könnte mehr als zwei Millionen Mitarbeiter bald davon betroffen sein.