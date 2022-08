Arbeitsmarkt: Mindestlohn in Japan steigt in Rekordtempo – „Ist angemessen“

Die japanische Regierung hebt den Mindestlohn in diesem Jahr wegen der von Energiepreisen angetriebenen Inflation so stark an wie noch nie. Das Gesundheitsministerium billigte am Dienstag eine Erhöhung für das bis März 2023 laufende Fiskaljahr um 31 Yen oder 3,3 Prozent auf 961 Yen (7,16 Euro) pro Stunde, wie zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters sagten.