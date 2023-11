Arbeitsmarkt Wo die deutsche Wirtschaft von Ausländern abhängt

Menschen aus anderen EU-Staaten sind laut Lange vor allem im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, Verkehr und auch im Baugewerbe vertreten. Menschen aus den Ländern, aus denen in den vergangenen Jahren besonders viele Asylsuchende kamen, fänden sich vor allem im Handel aber auch im Verkehr und im Gastgewerbe, sagt er. „Und Menschen aus dem Westbalkan sind jetzt vor allem in der Baubranche beschäftigt, weil es seit ein paar Jahren die Westbalkanregelung gibt, die es Fachkräften ermöglicht, hier zu arbeiten, wenn sie über die Regelung einen Arbeitsplatz in Deutschland gefunden haben.“ Davon machten vor allem Bauunternehmen Gebrauch.