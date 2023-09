Arbeitsplätze: Deutsche Industrie trotz mauer Auftragslage mit mehr Beschäftigten

Die Herstellung von Metallerzeugnissen sowie die Metallerzeugung und -bearbeitung (jeweils +0,6 Prozent) stieg ebenfalls unterdurchschnittlich an. Demgegenüber sank die Zahl der Beschäftigten in der Gummi- und Kunststoffindustrie um 1,0 Prozent und in der Chemischen Industrie um 1,2 Prozent.