Arbeitsstatistik 4,5 Millionen Beschäftigte schieben Überstunden

Deutliche Unterschiede bei den Überstunden zeigen sich in den einzelnen Wirtschaftsbereichen, fanden die Statistiker heraus. Am weitesten verbreitet waren Überstunden demnach im Bereich Finanz- und Versicherungsleistungen, wo fast jeder fünfte Beschäftigte (19 Prozent) davon betroffen war. Auch in der Energieversorgung leistete mit 18 Prozent ein vergleichsweise hoher Anteil Mehrarbeit. Am niedrigsten war der Anteil mit sechs Prozent im Gastgewerbe, gefolgt von der Kunst- und Unterhaltungsbranche (8 Prozent). „Hier dürften sich vor allem die Beschränkungen während der Corona-Pandemie ausgewirkt haben“, hieß es dazu.