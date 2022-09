Asien: Chinas Wirtschaft trotzt Corona-Lockdowns – Aber Immobilienkrise belastet

Die Industriebetriebe stellten 4,2 Prozent mehr her als im Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Das ist das kräftigste Wachstum seit März. Von Reuters befragten Analysten hatten lediglich ein Plus von 3,8 Prozent erwartet – in diesem Tempo hatte die Produktion im Juli zugelegt.