Aufatmen auch im Einzelhandel Ifo-Index steigt nach Lockdown-Ende kräftig

Auch das Institut IHS Markit hatte bei seiner Firmenumfrage zuletzt kräftige Wachstumssignale festgestellt. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft stieg im Juni auf den höchsten Wert seit März 2011. Laut Ifo-Experte Wohlrabe, dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um 1,3 Prozent zulegen. Im Sommer könnte demnach sogar ein Plus von 3,6 Prozent herausspringen. Zu Jahresbeginn war das BIP wegen des Corona-bedingten Konsumeinbruchs um 1,8 Prozent geschrumpft.



