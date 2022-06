Aufschwung der Wirtschaft Das große Konjunkturrätsel

Rezession, Stagflation, Inflation – es sind die Stichwörter einer erneuten Wirtschaftskrise, die in diesen Tagen und Wochen die Schlagzeilen beherrschen. Während die Krisenpropheten in den Medien Hochkonjunktur haben, gibt es in den Unternehmen erste zaghafte Signale, dass sich die Stimmung zum Besseren wendet. Für die professionellen Konjunkturanalysten in Banken und Instituten, die in diesen Tagen ihre Sommerprognosen vorlegen, ist die Herausforderung daher groß. Selten war es so schwierig wie derzeit, das Wirrwarr an Daten, Stimmungsbildern und politischen Entscheidungen zu deuten und daraus ein plausibles Muster für den weiteren Verlauf der Konjunktur abzuleiten.