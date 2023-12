Ausblick auf 2024 Wer in einer Krise ist, muss sich auf seine Stärken besinnen

Während die Regierung trotzig aufzählt, was alles erreicht wurde, klagen Unternehmen, was alles verpasst wurde. Wir streiten, was schlimmer ist – die Lage oder die Stimmung? So oder so: Das Jahr ging an die Nieren. Die Story vom „kranken Mann Europas“ nagt an der Identität, dem Selbstverständnis eines Landes, das sich über den Standort, seine ökonomische Stärke definiert. Lust auf Transformation? Ach nö … Wenn man parallel zum Unwort ein Un-Gerät des Jahres wählen könnte, wäre es die Wärmepumpe (auch wenn ihr die Zukunft gehört).