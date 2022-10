Außenhandel: Deutsche Exporte in die USA legen deutlich zu

Dadurch übertrafen die deutschen Ausfuhren in die weltgrößte Volkswirtschaft schon im August die Marke von 100 Milliarden Euro – zu einem so frühen Zeitpunkt hat es das noch mit keinem Land gegeben. Die Ausfuhren in die Volksrepublik China summierten sich auf 9,2 Milliarden Euro, was einer Zunahme von 8,5 Prozent entspricht.