Außenhandel: Deutsche Exporte in Länder außerhalb der EU gehen zurück

Die deutschen Exporteure haben im November weniger nach Übersee verkauft. Die Ausfuhren in die Länder außerhalb der Europäischen Union (EU) schrumpften um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 61,8 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Gemessen am Vorjahresmonat gab es dagegen ein Wachstum von 13,8 Prozent, das auch auf die stark gestiegenen Außenhandelspreise zurückzuführen ist, wie die Statistiker betonten.