Außenhandel: Deutsche Exporte legen zum Jahresbeginn zu

Deutschlands Außenhandel hält auch im neuen Jahr Kurs. Im Januar wurden Waren im Wert von 107,1 Milliarden Euro exportiert. Das waren 8,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Besonders stark war die Nachfrage nach „Made in Germany“ in der Europäischen Union - dem größten Markt für Waren aus Deutschland. Die Importe stiegen um 6,7 Prozent auf 89,7 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vormonat sanken Importe und Exporte allerdings um jeweils 0,5 Prozent. Angetrieben von der Erholung der Weltwirtschaft hatte Deutschlands Exportwirtschaft 2017 das vierte Rekordjahr in Folge erzielt.