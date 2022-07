Außenhandel Deutsche Exporte sinken im Mai überraschend – schwache Nachfrage aus EU

„Die meisten deutschen Exporte gingen im Mai 2022 in die Vereinigten Staaten“, fanden die Statistiker heraus. Dorthin wurden 5,7 Prozent mehr Waren exportiert als im Vormonat, womit sie auf einen Wert von 13,4 Milliarden Euro stiegen. Die Exporte in die Volksrepublik China legten nur um 0,5 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro zu. Die Ausfuhren nach Großbritannien schrumpften um 2,5 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, während die in die EU-Staaten um 2,8 Prozent auf 67,5 Milliarden Euro nachgaben.