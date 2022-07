Außenhandel Warum der Export deutscher Arzneimittel nach Russland boomt

Deutsche Hersteller halten sich im Gegensatz zu ihrer Lobbyorganisation eher bedeckt, was Exporte von Medikamenten nach Russland angeht. So heißt es beispielsweise von Bayer: „Der Absatz bestimmter Produkte in einzelnen Ländern“ sei unterhalb der „Berichtslinie“ des Unternehmens. Stada teilt mit: Der überwiegende Teil der Produkte werde in russischen Werken in Nischni Nowgorod und Obninsk hergestellt. Zu einzelnen Produkten äußere man sich nicht. Unternehmenszahlen veröffentliche man erst im August, deshalb könne man zurzeit noch nichts sagen, heißt es wiederum von Boehringer Ingelheim.