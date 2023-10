Autobauer: Ifo: Mehr als jede zweite Automobilbau-Firma beklagt Versorgungsengpässe

Trotz abnehmender Lieferschwierigkeiten in der Industrie insgesamt bleiben die Materialengpässe im deutschen Automobilbau groß. Dort berichteten im September knapp 53 Prozent der Firmen von Engpässen bei der Versorgung mit Rohstoffen und Vorprodukten, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. „Im Automobilbau ist die Situation weiterhin am problematischsten“, hieß es dazu.