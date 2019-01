Deshalb sollte man aus vergangenen Krisen lernen. In der Regel kommen erst in den dunkelsten Phasen einer Rezession die Forderungen nach einem staatlichen Konjunkturprogramm, das erst dann wirkt, wenn der Spuk schon beinahe vorbei gewesen wäre – also prozyklisch und sinnlos. Bund, Länder und Kommunen müssen früher handeln, um die Rezession rechtzeitig auszubremsen. Und ein offizielles Konjunkturprogramm braucht es dafür auch nicht. Deutschland sollte nur endlich seine Investitionstätigkeit steigern und vor allem in den Gemeinden nötige Planungskapazitäten schaffen. Laut einer Studie des ifo Instituts braucht es ein Investitionsplus von rund 40 Prozent, damit OECD-Durchschnitt erreicht wird. Bei Forschung und Entwicklung sind es sogar deutlich mehr. Dagegen liegen die Ausgaben für Soziales über dem Schnitt.



