Balzli direkt: Wer um Himmels willen bewilligt Steuergelder für VW?

Auch aus strategischen Gründen muss Trump keine Armee-Offensive führen, zumindest nicht wegen des Öls. Vorbei die Zeiten, als die Industriestaaten wie Süchtige am Tropf der Öldealer im Nahen Osten hingen. Ein Preisschock mit anschließender Rezession wie in den Siebzigern wiederholt sich nicht. Die USA können dank Fracking heute in die Bresche springen. Zudem haut die jüngste Preisrally niemanden um, weil die Abhängigkeit vom Öl im Westen aufgrund technischer Innovationen zurückgeht, auch in Deutschland.