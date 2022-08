Bank of England: Historische Anhebung: Britische Notenbank erhöht Leitzinsen um 0,5 Basispunkte

Angesichts der hohen Inflation treibt die britische Notenbank den Leitzins massiv nach oben. Sie hob ihn am Donnerstag um einen halben Prozentpunkt auf 1,75 Prozent an – und damit so stark wie noch nie seit der 1997 erlangten Unabhängigkeit der Bank of England (BoE) von der Politik. Die Währung des Vereinigten Königreichs fiel auf ein Tagestief von 1,2102 Dollar nach zuvor 1,2181 Dollar.