Banken: EZB–Bankenaufsicht fordert stärkere Kontrollen für Wackelkredite

Die EZB-Bankenaufsicht ruft zu stärkeren Kontrollen von Wackelkrediten auf. In dem derzeitigen durch Inflationsdruck, steigenden Zinsen und unsicheren Aussichten gekennzeichneten Umfeld müssten Banken ihre Arbeitsweisen auf einen möglichen Anstieg von unsicheren Krediten und Refinanzierungsrisiken vorbereiten, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Newsletter.