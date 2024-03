Barometer für das Geschäftsklima Ifo: Stimmung im Wohnungsbau sinkt auf Rekordtief

Auch der Tiefbau – zu dem beispielsweise der staatlich dominierte Straßenbau zählt – befindet sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wenn auch nicht so stark wie der Hochbau, wie die Ifo-Forscher herausfanden. Die Urteile zur aktuellen Lage sind leicht im Plus. Gegenwärtig berichten dort 23,5 Prozent der Unternehmen von Auftragsmangel. „Der Ausblick auf die kommenden Monate ist jedoch auch sehr pessimistisch“, hieß es.