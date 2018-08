Barter-Handel Wenn Wirtschaft fast ohne Geld auskommt

Ebenfalls können sich Tauschgeschäfte auszahlen, wenn sie die Liquidität eines in Schieflage geratenen Unternehmens schonen und so den Cashflow nicht reduzieren. Gerade in Phasen, in den die allgemeinen Finanzierungsbedingungen schwierig sind oder es dem Unternehmen schlecht geht, ergibt der Tauschhandel also ökonomisch Sinn.