Barter-Handel Wenn Wirtschaft fast ohne Geld auskommt

So oder ähnlich bildhaft bekommen viele VWL-Studienanfänger das Thema Tauschwirtschaft in einer Einführung präsentiert. Denn was die Protagonisten in Daniel Deffoes Roman-Klassiker im Kleinen praktizieren, erfüllt bereits die Bedingungen einer sogenannten Naturaltauschwirtschaft. Zwei Wirtschaftssubjekte haben das Bedürfnis nach der Ware des jeweils anderen. Dadurch kommt es zu Handel, ganz ohne dass Geld zwischen den beiden fließt.