Bayer, Fixit und Co. Diese deutschen Unternehmen investieren in die Ukraine

Doch die Folgen des aktuellen Kriegs könnten die Ukraine am Ende wohlmöglich noch länger verfolgen. Die Feldarbeit werde teils zum „Lotteriespiel“, sagt Berninger. „Weil wir wissen, dass die Russen auch im Rückzug ganz bewusst Minen so in Feldern hinterlassen haben, dass sie wirklich erst dann explodieren, wenn man mit schwerem Gerät drüberfährt.“ Wie es oft passiert in der Landwirtschaft.



