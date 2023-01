Beamtenbund-Chef „Wir haben im öffentlichen Dienst ein generelles Problem mit der Führungskultur“

WirtschaftsWoche: Herr Silberbach, Beamtenbund und Verdi fordern in der anstehenden Tarifrunde 10,5 Prozent mehr Geld – das hat sich noch nicht mal die IG Metall getraut. Wie begründen Sie eine so hohe Lohnforderung?

Ulrich Silberbach: Ohne eine massive Lohnsteigerung wird der Personalmangel im öffentlichen Dienst eskalieren. Es fehlen uns bereits heute rund 360.000 Fachkräfte. Und in den kommenden zehn Jahren gehen 1,3 Millionen Beschäftigte in den Ruhestand. Da müssen wir gegensteuern. In der Industrie, mit der wir um Fachkräfte konkurrieren, sind die Gehälter immer noch höher. Und es geht nicht mehr nur um Spitzenkräfte, sondern auch um Menschen in den unteren Lohngruppen. Hier hat das neue Bürgergeld eine Schieflage erzeugt.