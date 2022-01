Befürchtete Insolvenzen Bisher keine Pleitewelle in Deutschland – aber steigende Zahlen erwartet

Ein Anstieg der Insolvenzzahlen deutet sich auch in vorläufigen Zahlen des Wiesbadener Bundesamtes an: Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzverfahren stieg demnach von November auf Dezember 2021 um 18 Prozent. Schon im Monat zuvor war sie um 43,8 Prozent geklettert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen den Angaben zufolge im Dezember 2021 um 24,8 Prozent höher. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet die Wirtschaftsauskunftei Creditreform 14.300 Firmenpleiten in Deutschland - ein Rekordtief.



