„Kontakte aus den meisten Bezirken gaben an, dass das Wirtschaftswachstum bescheiden war“, so die Fed am Mittwoch in dem als „Beige Book“ bekannten Bericht, der zwei Wochen vor jeder Sitzung des geldpolitischen Offenmarktausschusses veröffentlicht wird. Fast alle Bezirke gaben demnach an, dass die Unternehmen „ihre zuvor unerfüllten Erwartungen, dass sich das Lohnwachstum in naher Zukunft allgemein verlangsamen wird, erneuert haben“.