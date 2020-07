Belebung deutscher Konjunktur Ifo sieht „Aufstieg aus dem Corona-Tal“

Die Zahl der Arbeitslosen dürfte im Jahresdurchschnitt von 2,3 auf 2,7 Millionen steigen und 2021 wieder auf 2,6 Millionen sinken. Die Zahl der Beschäftigten werde im Jahresschnitt von 45,2 Millionen auf 44,8 Millionen in diesem Jahr fallen und im kommenden Jahr wieder leicht auf 44,9 Millionen zulegen. Demnach geben sich Verbraucher und Unternehmen in der Rezession deutlich zurückhaltender. Der private Konsum dürfte in diesem Jahr um 6,4 Prozent zurückgehen und die Ausrüstungsinvestitionen sogar um rund 20 Prozent schrumpfen. Kräftigen Gegenwind spürt auch der Außenhandel. Die deutschen Exporte gehen laut Ifo 2020 um 13,3 Prozent zurück und die Importe sinken um 7,7 Prozent.



Mehr zum Thema

Die US-Ökonomin Stephanie Kelton sagt: Der Staat kann so viel Geld aus dem Hut zaubern, wie er will. Die Politik muss endlich die schwäbische Hausfrau beerdigen. Und ihre Miesen lieben lernen. Wie sie das argumentiert, lesen Sie hier.