„Benzin liegt in der Luft“ Die neue Geißel der Welt: Inflation

Was tun also? „In dieser hochsensiblen, fragilen Lage“ seien vor allem die führenden G20-Staaten gefordert – natürlich ohne den neuen Paria Russland. Dazu zählt, den besonders hoch verschuldeten Entwicklungsländern unter die Arme zu greifen, bevor die steigenden Zinslasten diese erdrücken und es zu unkontrollierten Zahlungsausfällen kommt. Dazu müssten die Gläubiger aber an einem Strang ziehen. Und ausgerechnet der mittlerweile größte Gläubiger – China – scheint das nicht wirklich zu wollen. So ist die Gesamtzahl an Schulden bei chinesischen Banken und dem Staat nicht bekannt und es fehlt auch die Bereitschaft, an einem Schuldenerlass mitzuwirken. Lindner: „China trägt hier eine besondere Verantwortung.“