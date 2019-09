Benzinpreis Tankstellen geben Preisanstiege langsamer an Kunden weiter

Manuel Frondel, Professor für Energieökonomik an der Ruhr-Universität Bochum, hat nun mit seinen Kollegen Marco Horvath, Colin Vance und Alexander Kihm empirisch untersucht, ob Tankstellenbetreiber weiterhin nach dem „Raketen und Federn“-Phänomen agieren, das auf den Ökonomen Robert Bacon zurückgeht. Demnach passen Tankstellen ihre Preise bei einer Ölpreissteigerung schnell an, geben sinkende Ölpreise hingegen nur langsam an die Verbraucher weiter. Für ihre Studie „Increased Market Transparency in Germany’s Gasoline Market: What about Rockets and Feathers?“ (Ruhr Economic Papers 810) haben die Ökonomen die täglichen Benzinpreise von mehr als 5000 Tankstellen über zwei Zeitintervalle hinweg untersucht. Und zwar zum einen von Januar 2012 bis November 2013, also vor der Einführung der Markttransparenzstelle. Und zum anderen von Januar 2014 bis November 2015.



Das Ergebnis: Vor Ende 2013 gestalteten die Tankstellen ihre Preise entsprechend des „Raketen und Federn“-Prinzips. Nach der Einführung der Pflicht, Preisänderungen zu melden, gaben die Tankstellen sinkende Ölpreise hingegen schneller an ihre Kunden weiter. Zugleich passen sie seither ihre Preise bei einem Kostenanstieg langsamer an – und das gilt unabhängig davon, ob es sich um eine Markentankstelle oder eine unabhängige Tankstelle handelt. „Auch wenn wir dem Preisportal keinen definitiven kausalen Effekt zuschreiben können, lassen die Ergebnisse sehr stark vermuten, dass dessen Einführung positiven Einfluss auf das Wohl der Verbraucher hatte“, schreiben die Studienautoren.