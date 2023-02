Beschäftigung Arbeitsagenturen erwarten positive Entwicklung am Arbeitsmarkt

„Die Arbeitsmarktaussichten in Deutschland hellen sich weiter auf“, sagte Enzo Weber vom IAB. Das aus der Umfrage errechnete Arbeitsmarktbarometer verzeichnete den vierten Anstieg in Folge auf nun 103,3 Punkte. Die Arbeitsagenturen rechnen demnach in den nächsten Monaten mit einem starken Wachstum der Beschäftigung und einem Rückgang der Arbeitslosigkeit.



