Im abgelaufenen zweiten Quartal brachen sowohl die Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen „massiv“ ein, wie die Statistiker mitteilte. Aber auch die privaten Ausgaben und die Investitionen der Unternehmen in Ausrüstungen wie Maschinen oder Fahrzeuge wurden zurückgefahren. „Der Staat erhöhte dagegen seine Konsumausgaben während der Krise“, so das Bundesamt.



„Für den Rest des Jahres erwarten wir jetzt eine Aufholjagd“, sagte LBBW-Chefvolkswirt Uwe Burkert. „Wie kräftig die wird, hängt weniger von der Wirtschaftspolitik ab. Vielmehr gilt es, die weitere Entwicklung der Infektionszahlen zu verfolgen.“ Die steigen in vielen Ländern wieder, was die Sorge vor einer zweiten Welle schürt.