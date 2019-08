BIP-Revision: Bürger sparen mehr und konsumieren weniger als bislang gedacht

Konkret liegt das nominale BIP, das den Wert der in einem Land hergestellten Güter und Dienstleistungen misst, nach den revidierten Zahlen zwischen 1991 und 2018 um durchschnittlich 0,4 Prozent niedriger als bisher. Am aktuellen Rand der letzten drei Jahre ist das BIP-Niveau sogar deutlich stärker gesunken, um im Schnitt rund einen Prozentpunkt (siehe Grafik). In absoluten Zahlen heißt das etwa für 2018, dass das nominale BIP nach der neuen Berechnung um 42 Milliarden Euro niedriger ausfiel war und damit auf 3.344 Milliarden Euro schrumpfte. Wichtiger Grund für die Niveauverschiebung sind neue Datenquellen und Berechnungen vor allem beim privaten Konsum, die nun erstmals in das BIP einfließen.