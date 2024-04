Bonitätsbewertung Fitch droht China mit Rating-Herabstufung

Das staatliche Defizit werde in diesem Jahr auf 7,1 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen, prognostizierte Fitch. 2023 hatte es noch bei 5,8 Prozent gelegen. Das Wachstum der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt soll in diesem Jahr auf 4,5 Prozent fallen. 2023 lag das Plus noch bei 5,2 Prozent.