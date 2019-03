Brexit gefährdet Konjunktur Wirtschaftsweise korrigieren Prognose nach unten

In der Begründung heißt es laut Mitteilung, dass vor allem Produktionsprobleme in Auto- und Chemieindustrie für die Bremswirkung verantwortlich seien. Das Expansionstempo der deutschen Wirtschaft habe nachgelassen. In vielen Branchen seien zudem die Kapazitätsgrenzen erreicht, auch der anhaltende Fachkräftemangel wird ins Feld geführt. Der Sachverständigenrat erwartet aber zugleich einen weiteren Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen und auch eine hohe Lohndynamik in Deutschland. „Die Hochkonjunktur der deutschen Wirtschaft ist vorerst vorüber“, erläutert der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt. Eine Rezession sei „angesichts der robusten Binnenkonjunktur aber aktuell nicht zu erwarten.“