Bruttoinlandsprodukt Deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr geschrumpft

15. Januar 2024 , aktualisiert 15. Januar 2024, 10:29 Uhr

Die deutsche Wirtschaft ist 2023 in eine Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in einer ersten Schätzung mitteilte.