Bruttoinlandsprodukt: Deutsche Wirtschaft verliert etwas an Tempo

"Die Investitionen legten kräftig zu: Vor allem in Bauten, aber auch in Ausrüstungen wurde deutlich mehr investiert", so die Statistiker. Die privaten Haushalte erhöhten ihre Konsumausgaben leicht. "Die Konsumausgaben des Staates waren dagegen erstmals seit knapp fünf Jahren rückläufig und dämpften das Wirtschaftswachstum." Auch der Außenhandel büßte an Dynamik ein, "weil sowohl die Exporte als auch die Importe im Vergleich zum Vorquartal rückläufig waren".