Buch von Markus C. Kerber Ein Professor ruft zur Revolte gegen „Diktator Draghi“

Draghi manifestiere „das Selbstverständnis eines souveränen Diktators“. Die EZB maße sich an, „Herrin des Ausnahmezustands“ zu sein, „in einer Weise, die zum Missbrauch geradezu einlädt“. Eine zentrale These des Buches kommt in diesem Satz zum Ausdruck: „Der Scherbenhaufen des italienischen Bankenwesens, den er [als früherer Gouverneur der Banca d’Italia] hinterlassen hat, klagt ihn an und setzt ihn dem Verdacht aus, die EZB für das Großreinemachen in seinem Heimatland zu instrumentalisieren.“ In Italien, so Kerber, stehe eigentlich eine radikale Rosskur der Staatsfinanzen und des Bankensystems an. Doch Draghi schütze die Mächtigen seines Landes, zu denen er selbst gehört, davor, indem er durch Niedrigzinsen und Anleihekaufprogramm die italienischen Verbindlichkeiten der gesamten Eurozone auflade, also de facto vor allem dem zahlungsfähigen und -willigen Deutschland.