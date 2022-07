Bund und Länder: Steuereinnahmen legen im Juni um gut 26 Prozent zu

Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind auch im Juni kräftig gestiegen. Sie legten im Vergleich zum Vorjahr um 26,3 Prozent auf gut 93 Milliarden Euro zu, wie das Bundesfinanzministerium am Donnerstag in seinem Monatsbericht mitteilte. In den ersten sechs Monaten des Jahres wuchs das Steueraufkommen um 17,5 Prozent auf knapp 408 Milliarden Euro.