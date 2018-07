Bund und Länder: Steuereinnahmen sind im Juni stark gestiegen

Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im Juni erneut kräftig gestiegen. So lag das Steueraufkommen bei rund 75,56 Milliarden Euro, wie das Bundesfinanzministerium in seinem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht mitteilte. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei das ein Plus von 18,7 Prozent, wobei dieser Wert wegen der Erstattung der Kernbrennstoffsteuer im Juni 2017 erheblich überzeichnet sei. Ohne die Berücksichtigung der Rückzahlung in Höhe von etwa 6,3 Milliarden Euro lag das Steuer-Plus im Juni diesen Jahres demnach bei acht Prozent. Von Januar bis Juni stieg das Steueraufkommen ohne Gemeindesteuern um 7,3 Prozent.