Bundesagentur für Arbeit: Arbeitskräftenachfrage sinkt auch im Juni

Der saisonbereinigte Stellenindex sei im Juni um drei Punkte auf 119 Punkte gefallen, nachdem dieser im Mai 2022 einen Höchststand von 139 Punkten erreicht hatte, teilte die BA am Donnerstag mit. In der Mehrzahl der Wirtschaftszweige sei die gemeldete Arbeitskräftenachfrage im Vergleich zum Juni 2022 gesunken und zum überwiegenden Teil in einer zweistelligen Prozentzahl.