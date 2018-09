Bundesbank Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist trotz Schwächephase intakt

Die Bundesbank sieht die deutsche Wirtschaft trotz eines unerwartet schwachen Starts in die zweite Jahreshälfte weiter im Aufwind. „Der Aufschwung in Deutschland dürfte nicht zuletzt aufgrund der anhaltend guten Binnenkonjunktur grundsätzlich intakt sein“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Im Juli hatten sinkende Industrieaufträge, eine schrumpfende Produktion und fallende Exporte Zweifel daran geschürt. „Die deutsche Wirtschaft ist schwach in das Sommerquartal gestartet“, räumte die Bundesbank ein. Die gute Stimmung der Unternehmen deute aber „auf eine vorübergehende Schwächephase hin“ .