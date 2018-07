Bundesbank Konjunktur hat im Frühjahr Tempo aufgenommen

Die deutsche Wirtschaft hat laut Bundesbank nach einem schleppenden Jahresstart im zweiten Quartal wieder einen Gang hochgeschaltet. „Gestützt durch die Erholung der Exportaktivität fasste die Industriekonjunktur wieder Tritt“, schreibt die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht Juli. Auch der Bauboom in Deutschland habe sich fortgesetzt. Das Verarbeitende Gewerbe könnte den Bundesbank-Experten nun als wichtige Triebkraft der Konjunktur wieder stärker in den Vordergrund rücken. Die Notenbank rechnet allerdings nicht damit, dass die hohen Zuwachsraten des vergangenen Jahres wieder erreicht werden.