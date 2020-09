Bundeshaushalt 2021 Die Zeit der großen Löcher

In diesem und im kommenden Jahr kommen beim Bund wohl insgesamt rund 200 Milliarden Euro coronabedingter Schulden zusammen, die bis 2042 zurückgezahlt werden müssen. Das geschieht zwar zurzeit unter durchaus komfortablen Bedingungen, nämlich zu Minuszinsen, die für Bundesanleihen am Kapitalmarkt akzeptiert werden. Doch trotzdem dürften in der nächsten Wahlperiode in jedem Jahr zwischen 2022 und 2024 mehr als 25 Milliarden Euro im Bundeshaushalt fehlen. Der Etat dieser Regierung zwingt die nächste Regierung in ein enges Korsett. Und so solide Olaf Scholz stets in den Augen des Volkes wirken will, so wenig wird er hier seinem Anspruch irgendwie gerecht.



