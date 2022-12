BWL-Sieger St. Gallen „Der geringe Staatsanteil diszipliniert – und macht uns innovativ“

Was muss ein deutscher Abiturient können, um in St. Gallen angenommen zu werden?

Das ist nicht ganz trivial. Zunächst gibt es einen vom Kanton St. Gallen festgelegten Ausländeranteil von maximal 25 Prozent, den wir nicht überschreiten dürfen. Für Nicht-Schweizer gibt es zudem einen durchaus anspruchsvollen Zugangstest. Für alle Studierenden folgt dann ein so genanntes Assessment-Jahr. Diese dem Studium vorgeschaltete Phase hat eine Filterfunktion: Eine relativ hohe Quote an Studierenden wird „rausgeprüft“, was wir so auch offen kommunizieren. Im Bachelorstudium kommen also nur die besten Kandidatinnen und Kandidaten an.



