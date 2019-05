Die Gegenargumente ihrer Kritiker kennen die Diskutanten: Andere Länder neideten Deutschland seine Exportstärke, sie liege an der deutschen Wirtschaftsstruktur mit der großen verarbeitenden Industrie und an der alternden Gesellschaft. Tooze hat allerdings einen weiteren, in seinen Augen gewichtigeren Grund ausgemacht: „Das deutsche Investitionsniveau ist unglaublich niedrig.“ Unternehmen investierten längst nicht mehr wie zur Wirtschaftswunderzeit. Vor allem sieht Tooze das Problem aber in der Schuldenbremse von Bund und Ländern.



Deutschland verbunkere sich in einem Industriemodell, das ein Auslaufmodell sein könnte, warnt Tooze, und lasse sich Chancen entgehen, die – investitionsintensive – Alternativen bieten könnten, künstliche Intelligenz beispielsweise und die Nutzung großer Datenmengen. Auch Achim Truger kritisiert die Fixierung auf öffentliche Schulden – die Deutschland dann auch noch nach Europa exportiere.