CES-Umfrage: EZB: Verbraucher erwarten weiterhin hohe Inflation

Die Verbraucher in der Euro-Zone gehen nach einer Umfrage der EZB von einem Konjunkturrückgang und einer gleichzeitig weiterhin hohen Inflation aus. Die Konsumenten erwarteten im Juli, dass auf Zwölfmonatssicht die Wirtschaftsleistung um 1,9 Prozent schrumpfen und die Arbeitslosenquote in einem Jahr bei 12,0 Prozent liegen wird, wie eine am Freitag veröffentlichte Erhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Juli ergab.