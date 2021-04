China Wie nachhaltig ist Chinas Wachstumswunder?

Von solchen Wachstumsraten können Deutschland und die anderen Länder in Europa derzeit nur träumen. Um 18,3 Prozent legte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) in China im ersten Quartal dieses Jahres zu. Das ist fast eine Verdreifachung gegenüber der Wachstumsrate aus dem Vorquartal und zugleich die höchste Zunahme seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen. Auch die monatlichen Umsätze im Einzelhandel (plus 34,2 Prozent), die Produktion in der Industrie (plus 14,1 Prozent) sowie die Investitionen in Anlagegüter (plus 25,6 Prozent) nahmen im März allesamt zweistellig zu.