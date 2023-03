Claus Weselsky „Der Anteil der Dinge, die bei der Bahn nicht funktionieren, ist einfach zu groß“

Dann sagen Sie doch mal, wo die neuen Leute für die Bahn realistischerweise herkommen sollen.

Es reicht nicht aus, den Leuten mehr Geld zu zahlen, wir müssen auch die Arbeitsbedingungen verbessern – vor allem, was das derzeitige Schichtsystem betrifft. Das gilt nicht nur für Lokomotivführer, sondern auch für Fahrdienstleiter und in den Werkstätten. Das Schichtsystem bei der Eisenbahn sieht Dienstbeginne und Dienstenden zu jeder Tages- und Nachtzeit vor. Zudem arbeiten die Kollegen teilweise an sechs oder mehr Tagen am Stück, wobei die Schichtlänge zwischen acht und zwölf Stunden variiert. Dazu kommt noch die regelmäßige Arbeit an Wochenenden und Feiertagen. Man muss es klar sagen: Das Schichtsystem der Bahn schreckt viele junge Menschen ab.